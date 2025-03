Tutti pronti alla supersfida del girone B di Eccellenza tra Modica e Milazzo

Domenica al “Vincenzo Barone” va in scena Modica Calcio – Milazzo, sfida che vede di fronte le prime della classe. Le due compagini dovranno gestire al meglio la gara per portarla dalla propria parte in una partita che si prospetta difficile per entrambe.

I rossoblu, sotto la guida di Pasquale Ferrara, hanno lavorato tanto in settimana con il solo obiettivo di cancellare il risultato dell’andata, con la vittoria del Milazzo nelle battute finali con quel batti e ribatti sfortunato che ha fatto registrare il 2-1 per la formazione guidata da Bognanni.

Le due rose sono ben costruite e attrezzate per un campionato di vertice e questa sfida arriva in un momento sicuramente diverso per entrambe, con il Modica in rampa di lancio ed il Milazzo che ha subito una lieve battuta d’arresto. Situazione che non deve minimamente influenzare Palmisano e compagni, che sanno benissimo quanto sia importante gestire la gara e far valere sin da subito agonismo e tecnica.

Il “Vincenzo Barone” si prepara a diventare una bolgia, con i tifosi rossoblu pronti a regalare emozioni fuori dal campo, con i giocatori che vorranno ripagare sul rettangolo verde. Ecco l’elenco dei convocati per la gara di Domenica alle 15:00:

Portieri: Floridia, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Cacciola, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas

Salva