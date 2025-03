Sicilia Regione europea della Gastronomia 2025, c’è Scicli

Scicli è presente, con il sindaco Mario Marino e il suo vice, Giuseppe Causarano, negli spazi di Identità Golose a Milano, dove da oggi e per tre giorni viene presentato il calendario di appuntamenti dedicati all’enogastronomia siciliana in programma da maggio a ottobre in venti comuni dell’Isola, fra cui vi è appunto Scicli.

Da oggi e per tre giorni nella sede di Identità Golose a Milano il lancio di “Sicilia Regione europea della Gastronomia 2025”. Nel capoluogo lombardo istituzioni e rappresentanti dei consorzi di tutela DOP e IGP dell’Isola presentano il palinsesto di eventi organizzati in occasione del prestigioso riconoscimento conferito alla Regione dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), che ha voluto premiare la Sicilia non solo per la sua unicità culturale, ma anche per le attività svolte per stimolare la creatività e l’innovazione gastronomica e promuovere e migliorare gli standard del turismo sostenibile.

Per tenere fede a questo riconoscimento, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha messo a punto un palinsesto ricco di iniziative che si terranno da maggio a ottobre in 20 comuni del territorio siciliano che si trasformeranno in villaggi gastronomici, in sinergia con la ristorazione, l’hotellerie, e tutti gli attori sociali. Particolare attenzione sarà data ai temi della sostenibilità, dell’artigianato, della stagionalità e delle produzioni locali, nel segno di un turismo più vario e consapevole.

Il sindaco di Scicli Marino ha presenziato con l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Barbagallo e l’assessore regionale al turismo Elvira Amata.

A Scicli, dal 1 al 3 agosto prossimo nascerà un Villaggio del Gusto per promuovere i prodotti locali su un proscenio regionale e nazionale.

