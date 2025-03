Calcio e pallavolo: Modica si prepara ad un weekend di fuoco

Modica Calcio e Pvt Modica, tutto in 24 ore. Un destino strano quello delle due realtà sportive più antiche e seguite della Contea che in questo fine settimana si giocheranno una buona fetta di stagione. Cominciano le biancorossoblu oggi pomeriggio alle 15 quando al vecchio Geodetico arrivano le pugliesi della Star Volley. Una partita come un’altra fino a poche settimane fa. Poi è successo che il sestetto di Luca D’Amico cominciasse ad inanellare una serie consecutiva di vittorie impressionante tanto da portarlo a ridosso della zona playoff. Bisceglie occupa la terza piazza, l’ultima che rilascia il biglietto per gli spareggi le la serie A. +4 su Modica che però oggi avrà dalla sua la carica del Geodetico, una vittoria piena di Brioli e compagne porterebbe il sogno proibito ad un solo punto. Fischio di inizio alle 15. Lo stesso orario ma domani, vedrà il calcio di inizio della Partita con la P maiuscola di questa Eccellenza. Modica – Milazzo, prima contro seconda. Tutto in 90 minuti. Che sia solo calcio però. Le premesse non sono delle migliori, da Milazzo arrivano solo proclami di guerra da parte dei tifosi con il colpevole silenzio della società mamertina. Striscioni offensivi contro la proprietà modicana, “colpevole” di aver chiesto parità di trattamento alla Lega dopo una serie di episodi dubbi a favore del Milazzo. In questo caso è stato proprio il numero 1 dei messinesi a lanciare la crociata contro Modica e i modicani con un video che ha scatenato l’odio social, tanto da costringere le autorità competenti a vietare la trasferta ai tifosi messinesi. Che dal canto loro si erano già macchiati di episodi di violenza nella vicina Vittoria. Per cui sarà un Vincenzo Barone a tinte rossoblù con un tutto esaurito che si sta concretizzando in queste cose. La speranza è che sia solo una partita di calcio e che tutto finisca al 90esimo. Che vinca lo sport e naturalmente che vincano le due modicane sospinte dal pubblico delle grandi occasioni.



