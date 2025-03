Vittoria. Tentato furto in deposito di fitofarmaci

La scorsa notte, si attivava l’antifurto di un noto deposito di fitosanitari per l’agricoltura a Vittoria.

La segnalazione d’allarme perveniva alla Sala Operativa dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, e le Guardie Giurate immediatamente verificavano le telecamere di videosorveglianza notando ignoti malviventi con il volto travisato, muoversi nel perimetro della proprietà.

Contemporaneamente veniva allertato il NUE 112 e pochi minuti dopo, sul posto, arrivavano l’autopattuglia delle Guardie Giurate, la volante del Commissariato di P.S. e la radiomobile dei Carabinieri.

Dal controllo interno ed esterno della proprietà, nessuna traccia dei malviventi.

Si notava la porta d’ingresso degli uffici manomessa e alcuni sensori dell’antifurto danneggiati.

All’arrivo dei responsabili si accertava che non era stato possibile rubare nulla.

Le Forze dell’Ordine affermavano che sarebbe intervenuta l’Unità Scientifica per analizzare impronte e Dna trovati sul posto.

Le immagini del sistema di videosorveglianza venivano acquisite dalle Forze dell’Ordine.

