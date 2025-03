La Cna di Ragusa ha sottoscritto una convenzione con l’Università di Catania

La Cna territoriale di Ragusa ha sottoscritto una convenzione con l’Università di Catania per dare disponibilità agli studenti del terzo anno del corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile (Mies), del Dipartimento di Economia e impresa con sede presso la Struttura didattica speciale di Ragusa e del Consorzio universitario, di svolgere il proprio tirocinio formativo presso una realtà che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese. I progetti formativi previsti dai tirocini permetteranno agli studenti di affiancare una realtà che conosce da vicino le sfide quotidiane della gestione aziendale sostenibile locale, mettendo subito in pratica le competenze acquisite in aula.

“Un’ulteriore opportunità che va incontro alle esigenze dei ragazzi che desiderano maturare un’esperienza pratica – dichiarano Giuseppe Santocono e Carmelo Caccamo, rispettivamente presidente e segretario territoriale della Cna di Ragusa – e conferma l’impegno e il coinvolgimento della Cna per offrire opportunità concrete ai più giovani. In questo triennio, grazie alla partecipazione e al coinvolgimento alle diverse attività extraaccademiche svolte durante il primo triennio del corso di laurea, la sinergia con il Mies è stata particolarmente in linea con le nuove esigenze del territorio”.

“L’interazione molto vitale con la Cna e la sua disponibilità nel creare opportunità di stage per i nostri studenti conferma la capacità delle imprese e delle diverse associazioni, enti e istituzioni locali, di entrare in relazione con le attività culturali dell’università. Questa apertura, soprattutto per quanto riguarda gli studi in campo economico aziendale, rappresenta un valore aggiunto legato alla qualità delle innovazioni che possono essere oggetto di scambio tra università e territorio” spiega il professor Pierluigi Catalfo, presidente del corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile.

“La convenzione con Cna di Ragusa conferma la volontà dell’Università di Catania di puntare su formazione e innovazione per consolidare il legame tra il mondo accademico e il tessuto imprenditoriale locale – dichiara Pinuccio Lavima, presidente del Consorzio universitario di Ragusa – a beneficio dello sviluppo sostenibile dell’intero territorio ibleo, e dunque rafforzando la sua identità economica”.

Considerato i diversi servizi che offre Cna, dalla formazione, all’assistenza al marketing, in ambito gestione amministrativo e contabile, fiscale, legale, sindacale, si amplia così, anche per gli studenti di altri corsi di laurea di Unict, il ventaglio di opportunità per giovani laureandi, di maturare un’esperienza pratica e utile per potersi inserire nel tessuto imprenditoriale ibleo, offrendo così una prospettiva concreta che serva ai tirocinanti per metabolizzare le dinamiche aziendali finora studiate. Per gli studenti, sarà un’occasione di grande valore formativo che li aiuterà a confrontarsi con problematiche reali, e ad acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. Al tempo stesso, la Cna avrà la possibilità di collaborare con figure qualificate e motivate del mondo accademico, potendo sviluppare insieme progetti di tirocinio o di laurea in un’ottica di reciproca crescita.

