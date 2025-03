“Temporary Store” a Modica: indispensabile concertazione preventiva con tutte le associazioni portatrici d’interessi diffusi 

La realizzazione dei “Temporary Store” nel centro storico di Modica è stata al centro di un acceso dibattito durante l’ultimo consiglio comunale. La proposta, presentata dall’amministrazione comunale, è stata rinviata a causa della mancanza di concertazione preventiva con le associazioni di categoria, in particolare la CNA.

Il punto all’ordine del giorno, relativo all’apertura di negozi temporanei, ha generato divisioni sia tra i consiglieri di maggioranza che tra quelli di opposizione. La CNA aveva presentato una formale richiesta di rinvio, lamentando la mancata consultazione da parte dell’amministrazione. La maggioranza dei consiglieri, inclusi 12 esponenti della maggioranza e alcuni consiglieri di supporto all’amministrazione, ha votato per il rinvio. Solo 4 consiglieri hanno votato contro, mentre uno si è astenuto.

I consiglieri che hanno votato per il rinvio hanno criticato l’amministrazione per aver approvato i criteri per l’apertura dei “Temporary Store” con la delibera di Giunta n.18 del 06/02/2025, senza un adeguato dialogo con le parti interessate. Hanno inoltre espresso rammarico per l’atteggiamento del sindaco, che non ha colto l’occasione per distendere i rapporti con i consiglieri, ribadendo invece le sue posizioni.

La CNA, in particolare, ha sottolineato l’importanza della concertazione preventiva per garantire che l’apertura dei “Temporary Store” non danneggi le attività commerciali esistenti e sia in linea con gli interessi della comunità. L’associazione ha evidenziato la necessità di un confronto aperto e trasparente tra l’amministrazione e le associazioni di categoria, al fine di definire regole chiare e condivise per la gestione dei negozi temporanei.

Il rinvio della proposta rappresenta un segnale importante della volontà del consiglio comunale di garantire un processo decisionale partecipativo e trasparente. Si auspica che l’amministrazione comunale avvii un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria, al fine di trovare una soluzione condivisa che possa favorire lo sviluppo economico del centro storico, nel rispetto degli interessi di tutte le parti coinvolte.

