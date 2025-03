Modica, Assoutenti denuncia: “Cittadini sommersi da avvisi di pagamento, serve buon senso da Comune e Creset”

L’Assoutenti della provincia di Ragusa, tramite il suo presidente avv. Rosario Nigro, ha lanciato un allarme sulla massiccia notifica di avvisi e solleciti di pagamento che stanno ricevendo i cittadini di Modica. L’associazione dei consumatori segnala che numerosi utenti si sono presentati allo sportello di Modica con “valanghe di raccomandate” riguardanti presunti mancati pagamenti di tributi risalenti a diversi anni fa.

I solleciti, provenienti da Creset e dal Comune di Modica, riguardano principalmente TARI, canoni idrici e altri tributi. In molti casi, i cittadini contestano la prescrizione dei debiti o affermano di aver già effettuato i pagamenti, senza che questi risultino registrati. Assoutenti denuncia la mancanza di risposte da parte degli enti competenti, che non forniscono gli atti interruttivi della prescrizione e non chiariscono la situazione dei pagamenti già effettuati.

L’associazione dei consumatori chiede al Comune e a Creset di agire con “buon senso” e di organizzare gli uffici amministrativi per rispondere ai reclami dei cittadini. Assoutenti sollecita l’annullamento dei tributi prescritti e di quelli già pagati, invitando gli enti a concentrarsi sui debiti effettivamente dovuti.

“La stragrande maggioranza delle persone che si presentano allo sportello dell’associazione, ci dice di essere intenzionati a pagare i tributi dovuti ma che non intendono, giustamente, farsi carico delle inefficienze del sistema di riscossione del Comune”, afferma l’avv. Nigro. Assoutenti chiede soluzioni ragionevoli di pagamento e invita il Comune a evitare pretese “insensate” che aumentano il senso di “vessazione e di rabbia” dei cittadini

