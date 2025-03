Vittoria. Nasce la Rete di contrasto al sovraindebitamento e alle povertà

Il Comune di Vittoria, insieme all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confagricoltura, CGIL, CISL, UIL e altri soggetti invitati, ha sottoscritto oggi un importante protocollo d’intesa che dà vita alla Rete di Contrasto al Sovraindebitamento e alle Povertà. Un’iniziativa strategica che mira a rispondere in modo concreto ai problemi di esclusione sociale, sovraindebitamento e povertà che riguardano diverse categorie della popolazione, con particolare attenzione alla povertà giovanile e alle difficoltà economiche delle famiglie. Obiettivi principali della Rete: Contrastare la povertà, in particolare quella giovanile. Promuovere la solidarietà nel mercato del lavoro e nel mercato del credito. Garantire una maggiore equità nel settore degli alloggi. Superare le discriminazioni, con particolare attenzione ai disabili, alle minoranze etniche e agli immigrati. Affrontare le problematiche legate all’esclusione finanziaria e al sovraindebitamento. La Rete si propone di attivare percorsi per la conoscenza e l’applicazione della legge n. 3 del 2012, che regola la crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili, al fine di offrire soluzioni efficaci per uscire da situazioni di grave difficoltà economica e permettere alle persone di recuperare una condizione di vita dignitosa. L’amministrazione comunale, attraverso il Vice Sindaco con delega alla lotta alla povertà, Giuseppe Fiorellini, ha sottolineato l’importanza del protocollo d’intesa, definendo il suo significato come una risposta concreta alle difficoltà che molti cittadini stanno vivendo, in particolare in un periodo di crisi economica. “Il nostro obiettivo è costruire insieme una comunità più coesa, in grado di superare le difficoltà economiche e sociali attraverso azioni concrete e inclusive”,- ha dichiarato Fiorellini. L’assessore alle politiche sociali, Francesca Corbino, ha posto l’accento sulle difficoltà incontrate nel contrastare la povertà, citando l’assegno di inclusione che, purtroppo, ha escluso molti cittadini, abbassando il livello di reddito e creando nuovi margini di difficoltà per le famiglie con particolari problemi economici. Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, infine, ha evidenziato il tema dell’usura come una delle problematiche più gravi da affrontare in questo periodo di crisi, sottolineando come la rete possa essere anche uno strumento innovativo per combattere questo fenomeno in modo efficace e mirato, offrendo supporto alle vittime di usura. La Rete di Contrasto al Sovraindebitamento e alle Povertà non sarà autoreferenziale, ma si aprirà ad una partecipazione attiva di tutta la comunità vittoriese e delle sue istituzioni, comprese il terzo settore, la scuola, la sanità, il welfare e le imprese. Un processo collettivo che prevede il coinvolgimento delle diverse realtà sociali e istituzionali per affrontare il disagio sociale e dare risposte concrete ai bisogni reali della città.

