Ragusa. Bando pubblico per la vendita di tre ex scuole rurali di proprietà comunale

Il Comune di Ragusa, Settore XI, Servizio Patrimonio, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione di G.M. n. 460/2024 e con la Determinazione Dirigenziale n. 7395/2024, intende esperire un’asta pubblica per la vendita di tre immobili comunali, ex scuole rurali.

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 20 marzo 2025, la propria offerta corredata della documentazione specificata nel bando di vendita, in pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Ragusa alla sezione “Avvisi”, in un unico plico, a mezzo raccomandata postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in corso Italia 72, piano ammezzato.

Si procederà all’apertura delle buste giorno 24 marzo alle ore 9.00.

Il bando in versione originale, i dettagli degli immobili e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze può essere visionata e scaricata al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/alienazione-di-tre-immobili-di-proprieta-comunale-ex-scuole-rurali

