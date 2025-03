Incidente mortale. Autopsia sul corpo del modicano Peppe Giurdanella: indagato il conducente dell’autocarro

Il Sostituto Procuratore della Repubblica, Silvia Giarrizzo, ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso Peppe Giurdanella, il 35enne modicano vittima di un tragico incidente stradale avvenuto sabato scorso in contrada Bussello, tra Modica e Ragusa. Sarà il medico legale siracusano Walter Di Mauro ad eseguire l’autopsia. Il conferimento dell’incarico al medico legale è previsto per l’inizio della prossima settimana. Come atto dovuto, è stato avvisato il conducente dell’autocarro coinvolto nell’incidente, un 61enne modicano, indagato per il reato di omicidio stradale. La procura ha inoltre convalidato il sequestro della salma, attualmente custodita presso l’obitorio. Peppe Giurdanella era un camionista di autotreni. Lascia la moglie e due figlie di 5 e 8 anni. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità modicana.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dell polizia stradale. Smentita la notizia della scomparsa del cellulare della vittima. Lo strumento è in possesso degli inquirenti. Il giovane si trovava a bordo della sua Volkswagen Golf e stava andando a Palazzolo Acreide per assistere alla partita del Modica Calcio.

