Vittoria, due arresti: in carcere per resistenza, lesioni e incendio doloso

Nei giorni scorsi, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha dato esecuzione a due distinti ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Il primo provvedimento ha portato all’arresto di un cittadino straniero, riconosciuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violazione della misura di sorveglianza a cui era stato sottoposto in precedenza. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 11 mesi in regime di detenzione domiciliare.

Il secondo arresto ha riguardato un cittadino italiano residente a Vittoria, condannato per danneggiamento a seguito di incendio e omessa dichiarazione di materiale esplodente. L’uomo è stato posto in regime di detenzione domiciliare per scontare una pena residua di 6 mesi.

Le operazioni, condotte dal personale del Commissariato di P.S. di Vittoria, rientrano nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di esecuzione di provvedimenti giudiziari.

