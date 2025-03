Il carro “ Sveglia carnevale “ ha vinto il primo premio. Tantissime le presenze 

Chiaramonte Gulfi- Molto consistente il numero di presenze registrato durante la tre giorni del Carnevale chiaramontano edizione 2025. Nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, a migliaia si sono riversati nel centro montano ibleo per vivere le emozioni e la magia della festa più pazza dell’anno. Ieri sera, poi, la giornata del “Martedì grasso” si è conclusa con la premiazione dei carri allegorici. Tre quelli che hanno sfilato, più un gruppo mascherato fuori concorso, ispirato al Wild West, che ha ricevuto una targa dall’amministrazione comunale per lo spirito con cui ha saputo caratterizzare questa presenza. Il carro che ha ottenuto il primo premio è “Sveglia carnevale”, con 553 punti da parte della giuria che ha valutato la fattura della struttura, la realizzazione dei costumi, le coreografie da parte dei gruppi collegati. Secondo posto per “Chiaramonte express” con 517 punti mentre al terzo posto si è classificato “Siamo tutti matti” con 475 punti. Alla fine, tutti sul palco, assieme al sindaco, Mario Cutello, agli assessori Adriana Iacono e Giovanni Presti, al presidente del consiglio comunale Giovanni Noto, e al consigliere comunale Giancarlo Catania che ha curato gli aspetti organizzativi della kermesse, per festeggiare la rinascita del Carnevale chiaramontano. “Era questa la sfida più importante – ha spiegato il primo cittadino – e riteniamo di avere colto nel segno. Anche mettendo in risalto le nostre prelibatezze gastronomiche che con la creazione dell’area food e la collaborazione del ristorante Majore, il cui brand non si discute, hanno saputo attirare numerose persone. Diciamo che il Carnevale di Chiaramonte riparte da qui. E ora dobbiamo essere bravi a sapere cogliere le sfide che ci attendono in futuro. Ringrazio chi ci ha sostenuto, il Libero consorzio dei Comuni, la presidenza dell’Ars con l’on. Nello Dipasquale, deputato questore, l’Unione dei Comuni Ibleide, la Pro Loco”. E a proposito di futuro, grazie alla mostra delle miniature dei carri allegorici realizzati dagli studenti del Comprensivo Serafino Amabile Guastella, si punta a trasmettere lo spirito del Carnevale alle nuove generazioni. Ieri sera, sul palco, sono stati premiati i modellini realizzati dalla classe 3B secondaria, che ha proposto il carro dal titolo “Save the world-Le problematiche del mondo”, primo classificato; la classe 1A secondaria con “Sogni infranti”, seconda classificata. Infine, al terzo posto il minicarro denominato “Social-dietro uno schermo” della classe 2A secondaria. Sono stati ringraziati anche le maestre e gli alunni della scuola primaria per i disegni. La festa si è poi conclusa, nelle prime ore del mattino odierno, con il gran ballo mascherato grazie alla musica dei dj Salvo e Mario Molè.

