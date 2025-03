Assoutenti Ragusa: anomalie bollette Iblea Acque, pronti a collaborare

L’Associazione Assoutenti Provincia di Ragusa APS ha raccolto numerose contestazioni da parte dei cittadini, riscontrando anomalie nelle letture e nei consumi addebitati. In alcuni casi, tali anomalie sono attribuibili a letture errate o stimate fornite dai comuni ragusani che gestivano il servizio prima di Iblea Acque.

Tuttavia, Assoutenti sottolinea che Iblea Acque ha sempre partecipato alle procedure di conciliazione avviate dinanzi all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), e che la maggior parte delle istanze si è conclusa positivamente per gli utenti, con la rettifica degli importi non dovuti e lo storno delle bollette illegittime.

Nonostante i risultati positivi ottenuti in sede di conciliazione, Assoutenti evidenzia le difficoltà incontrate dagli utenti nel recarsi agli sportelli di Iblea Acque, anche solo per effettuare una voltura.

Per questo motivo, l’associazione ha annunciato che chiederà a Iblea Acque una maggiore sinergia, proponendo l’istituzione di un canale diretto con il proprio sportello provinciale. L’obiettivo è fornire risposte concrete alle problematiche degli utenti, superando le difficoltà strutturali e la carenza di personale che spesso ostacolano la risoluzione dei problemi.

La proposta di Assoutenti mira a instaurare una proficua collaborazione tra istituzioni ed enti del terzo settore, al fine di tutelare i diritti dei cittadini consumatori e migliorare l’efficienza del servizio idrico integrato nella provincia di Ragusa.

Salva