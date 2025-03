Ben riuscito il Carnevale giarratanese edizione 2025 

GIARRATANA. Gli elementi distintivi del Carnevale giarratanese edizione 2025 sono stati musica, colori e tanta allegria. Gli undici gruppi partecipanti hanno trattato i temi più svariati, ispirandosi a vari personaggi, tra quelli più noti e conosciuti, dando sfogo alla fantasia e al divertimento. Ieri l’ultima sfilata dei gruppi mascherati ed i carri allegorici che sono stati ammirati e applauditi dai tanti visitatori presenti durante il loro transito per le vie principali del paese. Il sindaco Bartolo Giaquinta nel corso della manifestazione ha espresso il proprio personale apprezzamento e quello dell’amministrazione comunale per la capacità profusa da tutti i gruppi che, con il loro contributo, hanno permesso di dare ancora più solidità a questa tradizione destinata a perpetuarsi anche negli anni a venire. Oltre al Comune, per la tre giorni di eventi, sostegni sono arrivati dall’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, dal Libero consorzio comunale di Ragusa e da Puma Events. L’appuntamento è rinnovato per il prossimo anno.

