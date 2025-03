Furto con spaccata al Caseificio Giurdanella: bottino di migliaia di euro

MODICA – Un furto con spaccata ha scosso il quartiere Treppiedi Sud di Modica, con il caseificio Giurdanella preso di mira dai ladri. E’ avvenuto nella serata di lunedì in Va Rocciola Scrofani Torre Cannata, lungo l’asse del polo commerciale.

I malviventi hanno utilizzato una grossa pietra per frantumare la vetrata laterale del negozio, introducendosi all’interno e portando via un bottino consistente. Tra gli oggetti rubati figurano il registratore di cassa, due notebook, una bilancia per alimenti e un gruppo elettrogeno, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. A ciò si aggiungono gli ingenti danni causati alla struttura.

La scoperta del furto è avvenuta la mattina successiva, all’apertura del caseificio, quando i titolari hanno immediatamente sporto denuncia contro ignoti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del crimine.

Questo episodio di furto con spaccata evidenzia la vulnerabilità delle attività commerciali, soprattutto in aree periferiche o lungo assi commerciali. Le autorità competenti sono al lavoro per assicurare i colpevoli alla giustizia e per rafforzare le misure di sicurezza nella zona.

