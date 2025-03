Scicli: La Società Iblea acque potenzierà a marzo, lo sportello utenti

Apprendiamo con piacere – scrivono i consiglieri comunali di Scicli, Giuseppe Puglisi, Giuseppe Arrabbito, Lorenzo Bonincontro e Stefania Muriana, che, a seguito del consiglio comunale aperto dello scorso 25 febbraio, la società Iblea acque potenzierà, per il mese di marzo, lo sportello Utenti di contrada Zagarone, aggiungendo il martedì come giorno di ricevimento al venerdì. Sicuramente un piccolo passo avanti, ma che non risolve certamente i problemi denunciati, da mesi, da tutti gli utenti. Confidiamo quindi – continuano i Consiglieri – che questa apertura possa ampliarsi anche nei successivi mesi e, addirittura, rafforzarsi ancora di più. Sarà cura di tutti noi vigilare affinché il servizio sia migliorato in tutti i sensi, in modo da dare a tutta la cittadinanza le risposte tanto attese.

Salva