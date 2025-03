On. Abbate. L’illuminazione artistica di Ispica frutto della collaborazione istituzionale

“Ho accolto con grande piacere la notizia di come finalmente sia stato realizzato il progetto esecutivo circa le illuminazioni artistiche di Palazzo Bruno, S.Maria Maggiore e SS Annunziata a Ispica per le quali in prima persona mi sono speso a Palermo alla ricerca del finanziamento. Per rendere operativo il mio intervento però è stato determinante l’interesse mostrato dai consiglieri comunali Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Giovanni Muraglie e Lina Sudano. A loro rinnovo il mio ringraziamento per aver portato alla mia attenzione questa idea progettuale che oggi si sta concretizzando”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate sulla notizia dell’incontro avuto dall’Amministrazione Comunale con i parroci delle chiese interessate al progetto di illuminazione artistica in tre punti simbolo della città di Ispica. “Era fine 2023 quando, con gli amici consiglieri, effettuammo un sopralluogo presso i tre edifici storici e fu in quell’occasione che mi prospettarono l’idea per valorizzarli ancora di più. Mi misi subito al lavoro e si riuscì a far passare un emendamento da 100 mila euro nella manovra finanziaria 2024 che permise di concretizzare la loro realizzazione. Ad inizio gennaio 2024 ci rivedemmo tutti insieme sul posto per spiegare meglio nel dettaglio come sarebbero state valorizzate le tre facciate. Mi dispiace però solo per la realizzazione del progetto esecutivo ci siano voluti 14 mesi di tempo, ovvero quelli trascorsi dalla concessione del finanziamento alla sua realizzazione e presentazione ai parroci. Ciò non toglie, però, che esse siano l’ennesima conferma degli ottimi risultati che si conseguono quando esiste una collaborazione amministrativa a più livelli. A tal proposito si auspica che alle prossime riunioni per presentare i successivi step, siano invitati i suddetti consiglieri, a prescindere dal colore politico, che hanno tutto il diritto di essere informati sui progressi dell’iter burocratico fino al suo definitivo completamento visto che loro ne sono stati i promotori”.

