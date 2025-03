Incidente in Contrada Busello (Ragusa). E’ deceduto l’automobilista modicano

E’ deceduto l’automobilista coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in territorio di Ragusa, esattamente in Contrada Bussello, ai confini tra i comuni di Modica e Ragusa. Si tratta del modicano Peppe Giurdanella, 36 anni, autista dell’azienda avicola, che era alla guida di una Golf blu, quando si è scontrato per cause in corso di accertamento, con un camion che trasportava un mezzo da lavoro. Il giovane è stato estratto dall’abitacolo (l’auto nell’impatto aveva abbattuto un muro a secco ed era con posteriore in una terreno adiacente) dai vigili del fuoco ed era stato allertato l’elisoccorso. purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Gli agenti della polizia locale di Modica per la viabilità. La vittima lascia la moglie e una figlioletta.

