Eccellenza. Il Modica Calcio vince a Palazzolo e consolida il primato

PALAZZOLO – MODICA 0 – 1

RETE: 30′ Idoyaga su rigore

Il Modica coglie tre punti allo “Scrofani” di Palazzolo Acreide mantenendo il primato in classifica. E’ stato un gol alla mezz’ora di Idoyaga, su calcio di rigore, per atterramento in area di Montanaro, a regalare l’importante successo ai rossoblù che, così raccolgono il massimo nelle due consecutive trasferte (sabato scorso a Siracusa finì 2 – 5). Al 55′ il Palazzolo è rimasto in dieci per l’espulsione del loro numero sei con rosso diretto per condotta violenta. Il Modica ha mantenuto per l’intera gara il controllo della partita.

La vittoria a Palazzolo consente, peraltro, al Modica di allungare in vetta. Considerato, infatti, il pari casalingo del Milazzo contro la Leonzio (0-0), i ragazzi di Pasquale Ferrara portano a tre i punti di vantaggio dai lilibetani.

I RISULTATI DI OGGI

Palazzolo – Modica 0 – 1

Avola – Nebros 0 – 0

Milazzo – Leonzio 0 – 0

Gioiosa – Jonica 1 – 2

