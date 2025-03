Incidente a Chiaramonte Gulfi: uomo incastrato nella motozappa, intervengono i soccorsi

Incidente avvenuto in Contrada Cirrito, nel territorio di Chiaramonte Gulfi. Un uomo, mentre era intento a lavorare con una motozappa, è rimasto con gli arti inferiori incastrati nelle lame del mezzo.

La gravità della situazione ha richiesto un intervento coordinato di diverse squadre di soccorso. Il personale del 118, giunto sul posto, ha immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’uomo, mentre l’elisoccorso si preparava al trasporto d’urgenza.

I vigili del fuoco hanno lavorato con celerità e precisione, smontando le lame della motozappa per liberare l’infortunato. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno trasportato in elicottero presso un presidio sanitario specializzato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Chiaramonte Gulfi, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inoltre, è stato richiesto l’intervento delle unità operative dello Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASP), per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

L’intervento dei soccorritori è stato fondamentale per garantire un rapido e sicuro soccorso all’infortunato, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Salva