Ragusa. Piano performance in materia di iniziative culturali e turistiche

L’Amministrazione comunale di Ragusa ha approvato il “Piano performance in materia di iniziative culturali e turistiche: individuazione aree di intervento e relative fattispecie, nonché ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Settore XII Anno 2025”, con cui il Comune definirà il programma di eventi e iniziative per la prossima stagione turistica primaverile, estiva e autunnale.

“Oltre ai consolidati eventi con valenza turistica e ai contributi straordinari assegnati tramite avviso pubblico – spiega il sindaco Peppe Cassì – vogliamo introdurre la novità di una “arena” per spettacoli in pieno Centro dal 10 luglio al 10 agosto. In accordo con la Diocesi e con padre Burrafato, che ringraziamo per la disponibilità, realizzeremo sul sagrato di Piazza San Giovanni uno spazio che accoglierà artisti di livello nazionale capaci di accrescere l’attrattività e generare ricadute su tutto il territorio, ma che sarà anche a disposizione di manifestazioni e artisti locali”.

Di seguito le specifiche del Piano:

1. Eventi e/o programmi culturali aventi valenza consolidata per i noti riflessi positivi per gli operatori del settore turistico e commerciale, ricorrendo alla formula del partenariato secondo la fattispecie dell’accordo di collaborazione.

2. Contributi straordinari. A tale fine, con determina dirigenziale n. 1156. del 26.2.2025 è stato approvato l’avviso pubblico con scadenza alle ore 24,00 del 29.03.2025. Per chiarimenti, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Tasca Giuseppa (g.tasca@comune.ragusa.it).

3. Con determina n. 1166 del 27.2.2025 è stato approvato l’avviso per manifestazione di interesse rivolto ad operatori di settore per la presentazione di proposte di concerti di artisti di rilievo nazionale. L’avviso è stato pubblicato su portale “Tutto Gare” e la scadenza è prevista per le ore 23,59 del 31.03.2025. Responsabile del procedimento è il geom. Nicita Giovanni (g.nicita@comune.ragusait).

4. Manifestazione di interesse per gli artisti locali per la concessione esclusivamente dello spazio di P.zza San Giovanni a Ragusa per realizzazione di una rassegna di spettacoli per il periodo 10 luglio – 10 agosto 2025. Nell’evidenziare che le date da utilizzare sono subordinate relativamente alla loro conferma al punto precedente, tutti gli interessati potranno presentare istanza tramite protocollo dell’Ente al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it entro le ore 12,00 del 10 aprile 2025. Per info: il responsabile del procedimento è Giacomo Schembari (g.schemabari@comune.ragusa.it).

5. Avviso manifestazione di interesse avente ad oggetto sponsorizzazione per il calendario di manifestazioni da svolgersi a P.zza San Giovanni a Ragusa per realizzazione di una rassegna di spettacoli per il periodo 10 luglio – 10 agosto 2025. Tutti gli interessati potranno presentare istanza tramite protocollo dell’Ente al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it entro le ore 10,00 del 15 aprile 2025. Per info: il responsabile del procedimento è Augeri Concetta (c.augeri@comune.ragusa.it).

