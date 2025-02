Ragusa. Intensificati i controlli contro l’abbandono di rifiuti e mancata differenziazione

Con l’obiettivo di assicurare che i servizi di trasporto rimangano continuativi e “Stiamo dando un ulteriore giro di vite – dichiara il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – contro l’increscioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che deturpa la bellezza e il decoro della nostra città. Per questo abbiamo predisposto un apposito servizio di controlli porta a porta svolto dalla nostra Polizia locale. Rispetto all’introduzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta avviato all’inizio del nostro primo mandato la situazione, specialmente all’interno del tessuto urbano, è notevolmente migliorata ma persiste ancora qualche sacca di inciviltà, che non si vergogna a sporcare la nostra città per il suo comodo. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti riguarda i settori Ambiente, Tributi e Polizia locale ed è attuando un lavoro di sinergia che stiamo continuando a contrastarlo”.

“Sono 12 – prosegue l’assessore alla Polizia locale e al Centro storico, Giovanni Gurrieri – le sanzioni emesse solo nell’ultimo mese in Centro storico per colpire reati come l’abbandono dei rifiuti, la mancata differenziazione o il mancato possesso dei mastelli. Un’azione che si inserisce in un programma di controlli più ampio realizzato anche con il supporto della tecnologia, di telecamere nascoste e di fototrappole.

Come ha ben detto il sindaco riferendosi a chi non si vergogna a fare i suoi comodi, il trasgressore del verbale che vedete, ad esempio, ha dichiarato di essere in possesso dei mastelli ma ha preferito bene sbarazzarsi un giorno prima del suo indifferenziato abbandonandolo per strada: inaccettabile”.

