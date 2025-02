Modica, operazione antidroga: un arresto e due denunce

I militari della Compagnia di Modica, supportati dalle unità cinofile di Nicolosi, hanno condotto un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 22enne di Scicli e alla denuncia di un 23enne di origine albanese e di un 21enne di Ispica.

I due giovani, di professione braccianti agricoli, sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Il 22enne è stato trovato in possesso di 256 grammi di hashish, oltre a vari bilancini per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Il 23enne, invece, deteneva nella sua auto 12 grammi di hashish, suddivisi in 7 dosi, e un tirapugni, motivo per cui è stato denunciato anche per porto abusivo di armi.

Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi qualitative e quantitative. L’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per il 22enne.

Nella giornata di venerdì, anche l’Aliquota Operativa ha denunciato un 21enne di Ispica, trovato in possesso di 68 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi

Salva