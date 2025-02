Ragusa, piano transizione. Evento formativo presso la sede Ordine Dottori Commercialisti

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, presieduto da Maurizio Attinelli, ha ospitato, nella sala conferenze Giovanni Di Blasi all’interno della sede del capoluogo, l’evento informativo riguardante il Piano Transizione 5.0. In apertura, i saluti istituzionali sono stati portati da Dinella Giardina sindaco effettivo della BCC di Pachino, a conferma della sinergia tra mondo professionale e bancario per sostenere le imprese del territorio. Ha moderato il consigliere e delegato Odcec alla finanza agevolata, Pietro Affè. A relazionare sono stati Gianluca De Candia, commercialista in Roma, oltre a Paolo Battaglia, Claudio Castilletti e Matteo Pirrè, tutti commercialisti iscritti all’Odcec di Ragusa e componenti della commissione Finanza agevolata. L’Ordine, dunque, continua a confermarsi punto di riferimento per il trasferimento di competenze e sviluppo locale. “Siamo vicini – sottolinea Affè – alle attività delle imprese. Cerchiamo di esserlo anche attraverso delle partnership, delle collaborazioni a livello istituzionale che abbiamo intavolato, nel caso specifico per questo evento, con la BCC di Pachino una realtà che, come sappiamo, si muove anche sul territorio con risultati interessanti. Abbiamo voluto toccare la tematica dei crediti di imposta sulla transizione digitale in quanto non affrontiamo tematiche soltanto tradizionali ma cerchiamo appunto di esaminare anche quelle, e chiaramente sono molto importanti, che riguardano le imprese sul fronte delle innovazioni tecnologiche oltre a tutto ciò che ha a che vedere con i cambiamenti ai quali fondamentalmente stiamo andando incontro”.

