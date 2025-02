Modica, anziana raggiunta da bolletta da 20.000 euro: il Comune chiarisce, ma la polemica infiamma

Una bolletta da 19.213,88 euro per il consumo di acqua ha gettato nello sconcerto un’anziana residente a Modica, che si è vista recapitare una richiesta di pagamento esorbitante per un’utenza intestata a un appartamento di cento metri quadrati in città. La vicenda, che in queste ore sta facendo discutere l’opinione pubblica, ha portato alla luce una serie di interrogativi sulle modalità di calcolo delle tariffe idriche e sulla gestione dei contatori da parte degli enti locali.

Inizialmente, si era pensato che la bolletta fosse stata emessa dalla società Iblea Acque Spa, ma il dirigente Franco Poidomani ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento dell’azienda. “La società Iblea Acque Spa nulla ha a che vedere con la bolletta in questione – ha precisato Poidomani – che, piuttosto, è stata emessa dal Comune di Modica, come è tra l’altro facilmente intuibile leggendo la dicitura *Servizio tesoreria canoni idrici*. Riteniamo opportuno che si possa ristabilire la chiarezza e la verità a ogni livello”.

L’anziana, visibilmente scossa, ha raccontato il momento in cui ha aperto la bolletta: “Quando ho visto l’importo, sono rimasta scioccata. Non è possibile che una persona che vive da sola possa consumare così tanta acqua da giustificare una bolletta simile”. La donna, che vive in un appartamento di modeste dimensioni, ha sottolineato come il consumo indicato sia del tutto incongruente con le sue reali abitudini.

Il Codacons, associazione di tutela dei consumatori, è già intervenuto in difesa della contribuente, denunciando una situazione inaccettabile. “Non è tollerabile che i cittadini siano costretti a subire fatturazioni fuori controllo senza adeguate verifiche sui consumi reali – ha dichiarato l’associazione –. È necessario un intervento immediato delle autorità per far luce su questi episodi e garantire che le bollette siano calcolate correttamente”.

A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuta anche il sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha spiegato come la bolletta sia il risultato di anni di mancati pagamenti. “La lettura è reale – ha dichiarato il primo cittadino –. Alla famiglia nel 2021 è arrivata una bolletta di diecimila euro. Hanno chiesto la revisione, è andato il nostro tecnico ed ha potuto appurare che il consumo era reale, tanto è vero che la stessa famiglia della signora ha attestato che il consumo era reale. Comunque l’istruttoria è in corso, le vogliamo venire incontro. Non è stata una bolletta pazza o una incuria degli uffici. Il nostro tecnico ha controllato il contatore ed ha appurato che è funzionante. Anni ed anni di non pagamento hanno portato a questa cifra”.

Nonostante le rassicurazioni del Comune, la vicenda ha sollevato dubbi sulla trasparenza del sistema di fatturazione e sulla possibilità che errori o disservizi possano gravare sui cittadini. La richiesta di un intervento delle autorità competenti per verificare l’accaduto e prevenire situazioni simili in futuro rimane prioritaria, mentre l’anziana residente di Modica attende una soluzione che possa alleviare il peso di una bolletta che, al momento, sembra insostenibile.

