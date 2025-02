Carnevale Acatese 2025, il sindaco Fidone: “Un’edizione storica all’insegna del divertimento”

Il Sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, annuncia l’avvio del Carnevale Acatese 2025, un’edizione che promette di entrare nella storia della città e di diventare un punto di riferimento per tutta la provincia e oltre. Dal 1° al 4 marzo, Acate si trasformerà in un palcoscenico di colori, musica, allegria e tradizione, con un programma ricco di eventi imperdibili che coinvolgeranno cittadini e visitatori in un’atmosfera unica di festa e condivisione.

“Sono felicissimo di presentare questa edizione del Carnevale Acatese, – dice Fidone – che rappresenta non solo una celebrazione della nostra cultura e tradizione, ma anche un’opportunità per lanciare Acate come meta turistica di grande rilievo”.

“Grazie al lavoro straordinario di tutta l’amministrazione, degli assessori, dei carristi, dei gruppi organizzati e delle associazioni come Acate Eventi Cultura Spettacolo e Growth South, abbiamo creato un programma che saprà regalare emozioni indimenticabili a tutti”.

Gli appuntamenti

Il Carnevale Acatese 2025 si apre sabato 1° marzo con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati che animeranno il Corso Indipendenza, Piazza Matteotti e Piazza Libertà a partire dalle ore 17:00. La serata proseguirà con l’esibizione della Banda Città di Acate, lo street food in centro e l’Opening Party “Back in Time” in Piazza Libertà, con le consolle di Andrea Bonuomo, Donatello Bonuomo Vox e Simone Distefano.

Domenica 2 marzo sarà una giornata dedicata alla famiglia, con la baby dance e l’esibizione degli atleti della Dance School Academy Evolution Acate guidati dal Maestro Giovanni Zambuto. La serata si concluderà con il grande evento “Allegria Italiana”, con i DJ Peppe Maugeri, Simone Distefano e Peppi Vox.

Lunedì 3 marzo e martedì 4 marzo saranno giornate all’insegna della festa e della tradizione, con nuove sfilate di carri allegorici, esibizioni musicali e momenti di convivialità con lo street food. Le serate si concluderanno con i party “Juicy” e “Closing + El Party”, con le consolle di Saro Sallemi e Andrea Bonuomo, e la premiazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Il sindaco Fidone ha voluto ringraziare in modo particolare l’Assessore allo Spettacolo Giuseppe Raffo, e l’Assessore al Turismo, Dafne Lantino, per il loro impegno nel rendere questo Carnevale un evento indimenticabile.

“Grazie al loro lavoro e alla collaborazione delle associazioni locali, abbiamo creato un programma che unisce tradizione e innovazione, portando Acate al centro dell’attenzione regionale e nazionale”, ha aggiunto il sindaco.

“Il Carnevale Acatese 2025 non è solo una festa, ma un’opportunità per valorizzare il territorio, promuovere il turismo e far conoscere le eccellenze della nostra città. Con sei carri allegorici, spettacoli musicali, street food e momenti di puro divertimento, Acate si prepara a diventare il cuore pulsante del Carnevale nel Sud Est.”.

Salva