Modica. FdI: successo per la petizione “Basta aggressioni contro le forze dell’ordine”

Grande successo del gazebo organizzato domenica mattina dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia a favore della campagna nazionale “Basta aggressioni contro le Forze dell’Ordine”.

In poco meno di 3 ore – afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Naní – sono state raccolte oltre 300 firme. Un’importante partecipazione non solo di iscritti e simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni ma anche di tantissimi cittadini “liberi” che hanno voluto manifestare stima e affetto per le forze dell’ordine.

Con la campagna promossa da Fratelli d’Italia a livello nazionale – prosegue la nota del coordinatore cittadino – si vuole ribadire con fermezza il nostro sostegno alle donne e agli uomini in divisa, contro le aggressioni, gli attacchi e i biechi tentativi di delegittimazione delle nostre forze dell’ordine. L’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale; l’introduzione del reato di rivolta in carcere e l’implementazione degli strumenti di difesa nonché la tutela legale, sono solo alcune delle più importanti proposte avanzate da Fratelli d’Italia.

Il successo della petizione – conclude Marco Naní – è l’ennesima dimostrazione che i cittadini sono schierati con convinzione dalla parte di chi quotidianamente indossa una divisa, rappresenta lo Stato, difende e garantisce i diritti e le libertà di tutti gli Italiani

