Arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia a Modica

Il Commissariato di Polizia di Stato di Modica ha effettuato un arresto in flagranza di reato nei confronti di un uomo di 43 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’individuo era già sottoposto a una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla persona offesa, accompagnata dall’apposizione di un braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.

L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario dopo che l’uomo ha violato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Nonostante il divieto di avvicinamento, l’uomo ha stabilito la propria dimora a breve distanza dalla madre, che pochi giorni prima aveva denunciato di essere stata aggredita brutalmente dal figlio.

Grazie a controlli mirati effettuati dal personale della Polizia di Stato, è emersa la grave violazione delle disposizioni cautelari. Gli agenti hanno così proceduto all’arresto in flagranza, in linea con la normativa del Codice Rosso, che prevede misure rapide e incisive in caso di violenza domestica.

Il caso evidenzia l’importanza di un monitoraggio costante e di un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per proteggere le vittime di maltrattamenti. La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nella lotta contro la violenza domestica e nella tutela delle persone vulnerabili, sottolineando la necessità di denunciare tali situazioni per consentire un intervento efficace e risolutivo.

