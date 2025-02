Dipendenze patologiche e nuove povertà. Scuderi: “Si spera in azioni concrete per Vittoria”

“L’articolato dibattito che a Vittoria si è sviluppato attorno a una serie di importanti questioni che ho avuto modo di sollevare in aula, dalle dipendenze patologiche alle nuove povertà, mi lascia sperare che qualcosa, nel breve e medio periodo, possa cambiare per garantire sostegno a chi ha bisogno. D’altronde, il ruolo al servizio della città deve essere inteso in questo modo. La Politica, quella con la P maiuscola, deve cercare di trovare le soluzioni a grandi problemi. Io, nel mio piccolo, sto cercando di fare la mia parte, consapevole che le problematiche di cui abbiamo parlato sono davvero di ampio respiro e che, certo, nessuno possiede la bacchetta magica per risolverle”. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, facendo riferimento, tra l’altro, agli ultimi passi compiuti e che lo hanno visto in prima linea per quanto riguarda atti da predisporre in seno al civico consesso.

“Sì – aggiunge – perché alla fine possiamo parlarne quanto vogliamo ma senza concretezza non si va da nessuna parte. Lasciatemi, dunque, ringraziare tutti i colleghi che in aula si sono spesi per intervenire sulle problematiche in questione, fornendo i propri contributi, così come tutti i cittadini che hanno voluto dire la loro anche solo con semplici messaggi per esporre il proprio punto di vista su una serie di emergenze che meritano di essere affrontate di petto. Speriamo che, adesso, l’amministrazione comunale possa farsi carico di questo sentire comune e intervenga con appositi strumenti operativi che ci consentano di venire incontro alle difficoltà di cui ci siamo fatti portavoce ascoltando e rappresentando le esigenze del nostro territorio”.

