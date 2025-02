Incontro a Vittoria per il sostegno alle persone con disagi psicologici

“Dialogo aperto sui disagi psicosociali e i rischi delle dipendenze”, questo il titolo del convegno che si terrà il 21 febbraio 2025, nella Sala delle Capriate “G. Molè”. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’ASP di Ragusa, il DSM e il SERT, vedrà la partecipazione del Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, dell’Assessore alla Salute Francesca Corbino, e del Direttore Generale dell’ASP, Pino Drago, insieme ad altri illustri professi.

L’obiettivo principale dell’incontro è avviare un percorso di collaborazione più incisivo e strutturato per il sostegno delle persone con disagi psicologici e la prevenzione di situazioni che possono diventare pericolose per sé stessi o per gli altri. Particolare attenzione sarà dedicata alle dipendenze, con una riflessione sulla stretta correlazione tra disturbi mentali e l’uso di sostanze alcoliche.

Inoltre, un focus importante sarà dedicato alle problematiche legate alla migrazione, evidenziando come le persone migranti vivono situazioni specifiche legate alla loro condizione e ai traumi pregressi, spesso aggravati da difficoltà nell’adattarsi al nuovo contesto sociale e culturale.

Questo evento rappresenta un’opportunità di grande rilevanza per la comunità di Vittoria, offrendo uno spazio di confronto per approfondire le migliori strategie per affrontare e gestire queste complesse problematiche sociali e sanitarie. L’incontro sarà arricchito dagli interventi di esperti del settore e sarà un’occasione per promuovere la collaborazione tra enti locali e professionisti del settore.

