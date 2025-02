Coraggio Comiso. Ennesimo furto, la politica dia risposte, non chiederle

“L’ennesimo furto ai danni di un’attività commerciale della nostra città impone una riflessione urgente sulla sicurezza e sulla tutela dei nostri esercenti. Non possiamo più tollerare che chi lavora onestamente sia colpito dalla criminalità, subendo danni economici e vivendo nella paura”. E’ quanto sottolineano, in una nota, i consiglieri comunali di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo e Cristina Betta, facendo riferimento a quanto accaduto, nelle ultime ore, ai danni di una libreria nella centralissima via Generale Amato. Purtroppo, è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di episodi da stigmatizzare. “Chi ricopre un ruolo politico – proseguono Liuzzo e Betta – non può limitarsi a chiedere risposte, come purtroppo avvenuto di recente. La politica ha il dovere di provare a darle, assumendosi responsabilità e agendo concretamente. Per questo motivo, ci rivolgiamo al sindaco della nostra città affinché scriva (è il rappresentante istituzionale più titolato a farlo) al prefetto di Ragusa per chiedere un incontro urgente e sollecitare misure concrete a tutela degli esercenti e della sicurezza cittadina. A poco servono gli interventi massivi dopo che il fatto si è già verificato: la sicurezza non può essere gestita con azioni sporadiche e reattive, ma deve essere una priorità costante. L’approccio giusto deve per noi risultare un combinato disposto tra prevenzione e repressione: da un lato, infatti, servono più controlli, più videosorveglianza e una presenza costante delle forze dell’ordine per scoraggiare i malintenzionati; dall’altro, è necessaria una risposta immediata ed efficace contro chi delinque, affinché chi compie questi atti non resti impunito. L’amministrazione comunale, non ci sono dubbi, deve farsi promotrice di un tavolo di confronto con prefettura e forze dell’ordine per individuare soluzioni tempestive e garantire la sicurezza di chi ogni giorno contribuisce alla crescita economica della nostra città”. “Esprimiamo la nostra vicinanza – concludono i due esponenti di Coraggio Comiso – agli esercenti colpiti e ribadiamo l’impegno a portare questa emergenza all’attenzione delle istituzioni competenti. La sicurezza non è un lusso, ma un diritto di tutti i cittadini”.

