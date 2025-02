AISF. Francesca Tempra, dello Sportello di Scicli, partecipa al Digiuno a staffetta

Francesca Tempra, responsabile dello Sportello di Scicli dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF), parteciperà il 18 febbraio 2025 al Digiuno a staffetta. La sua partecipazione vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibromialgia, una malattia cronica che colpisce soprattutto le donne.

“Non è facile mettersi in gioco per noi”, ha dichiarato Francesca Tempra. “Assumiamo molti farmaci durante la giornata e dunque dobbiamo decidere se non prenderli e sopportare i forti dolori, o prenderli a digiuno con tutti i rischi e i dolori allo stomaco connessi”.

La responsabile dello Sportello di Scicli ha spiegato che la sua decisione di partecipare al digiuno è stata sostenuta da diverse realtà del territorio sciclitano, tra cui La Casa Delle Donne, che ospita lo sportello, i farmacisti della Farmacia di Donnalucata, la Dr.ssa Giulia Longo e tutti i soci di Scicli.

“Chiediamo il riconoscimento di questa nostra patologia e l’inserimento nei LEA”, ha aggiunto Francesca Tempra. “Solo chi la soffre può capire quanto sia invalidante e quanto cambia la vita lavorativa, familiare e sociale”.

La partecipazione di Francesca Tempra al Digiuno a staffetta è un’importante iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibromialgia e per chiedere il riconoscimento di questa malattia da parte delle istituzioni.

