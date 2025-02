Ospedale Maggiore Nino Baglieri: si dimettono due medici dell’ortopedia. Che succede?

Hanno deciso di dimettersi dai rispettivi incarichi di dirigente medico. Si tratta dei dottori Paolo Demaio e Antonino Nicosia, entrambi nell’organico del reparto di ortopedia dell’ospedale Maggiore di Modica. L’all’Asp di Ragusa costretta a prendere atto delle dimissioni volontarie dei due dirigenti medici dell’U.O.C. Ortopedia del DEA di I Livello di Modica, a partire dal 1° maggio prossimo, come stabilito dai termini di legge di preavviso. Una situazione che si prospetta preoccupante, che impone ai vertici dell’Asp di trovare una soluzione immediata. Che cosa sia successo alla base delle dimissioni, non è poi così difficile da capire, perché proprio i due dirigenti medici, Demaio e Nicosia avevano presentato domanda insieme al dirigente medico Osvaldo Azzaro per il conferimento dell’incarico a nuovo direttore dell’unità operativa. Sulla base della valutazione comparativa dei candidati, il Direttore Sanitario, il 16 gennaio scorso, aveva proposto il conferimento dell’incarico di Direttore dell’U.O.S.D Ortopedia e Traumatologia Modica in favore del candidato dott. Osvaldo Azzaro, sul quale aveva concordato anche il Direttore Generale. Al dott. Azzaro, gli è stato gli è stato riconosciuto un contratto di primario per i prossimi cinque anni. E’ chiaro che la scelta non è piaciuta ai due medici.

Salva