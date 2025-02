Chiarimenti del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

In risposta al recente documento diffuso dai Sindaci dell’area iblea, il Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa ha voluto precisare alcuni punti cruciali, evidenziando la necessità di fare chiarezza su questioni amministrative e su alcune imprecisioni emerse.

Il Commissario, che esercita i poteri di Presidente dell’Ente, ha sottolineato che la Legge regionale attribuisce ai Sindaci le competenze del Consiglio su determinate materie, tra cui il bilancio e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Quest’ultimo, come già noto, prevede l’assunzione di un dirigente amministrativo, un passaggio già reso pubblico attraverso la sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente. “Affermare di aver appreso da fonti giornalistiche dell’esistenza di concorsi è un’affermazione grave e fuorviante”, ha dichiarato il Commissario.

Inoltre, ha voluto ricordare che le Province, sancite dalla Costituzione, godono di un’autonomia piena e che le decisioni del Commissario straordinario sono orientate esclusivamente al buon funzionamento dell’Ente, senza influenze politiche. “In breve tempo, abbiamo restituito funzionalità a questo Ente”, ha aggiunto.

Il Commissario ha specificato che i concorsi sono stati indetti a fine novembre, prima che si conoscessero le date delle elezioni, e ha ribadito l’urgenza di non procrastinare ulteriormente la situazione, dopo un decennio di inattività in materia di concorsi esterni. “Era necessario procedere con le assunzioni per garantire il buon funzionamento dell’ente”, ha chiarito.

Ha anche messo in guardia contro le conseguenze negative di una polemica che rischia di danneggiare i diritti di coloro che partecipano ai concorsi e l’interesse dell’Ente nell’integrare i ruoli scoperti. Per questo motivo, ha invitato a non interferire nelle procedure in corso, che saranno completate solo dopo aver ricevuto indicazioni dal Governo regionale.

Riguardo alla necessità di vigilare su possibili tentativi di condizionamento delle scelte riguardanti le società partecipate dai Comuni, il Commissario ha espresso piena condivisione con i Sindaci.

Infine, ha assicurato che la collaborazione con i Sindaci è sempre stata attiva e che una riunione è stata convocata per il 19 febbraio alle ore 11:00 per discutere le questioni urgenti e le manifestazioni correnti. Tra questi temi, figura il bando per provvidenze economiche a favore delle compagnie aeree operanti su Comiso, per il quale è in corso un raccordo con la Camera di Commercio del Sud-est per garantire un sostegno immediato prima dell’inizio della stagione estiva.

Con queste dichiarazioni, il Commissario ha voluto ribadire l’importanza della trasparenza e della cooperazione tra le istituzioni per il bene del territorio.

