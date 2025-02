Modica, per S.Valentino seconda edizione di “Live in love” Al Carato

Ieri sera, presso il ristorante “Al Carato”, a Torre del Sud, di Modica si è tenuta la seconda edizione di “Live in Love 2025”, un evento sold out che ha saputo unire musica, emozioni e un messaggio di grande valore. Una serata speciale dedicata all’amore, non solo come celebrazione romantica, ma come riflessione sul suo vero significato. L’evento, un “San Valentino ” fuori dagli schemi, ha unito musica, emozioni e un messaggio profondo.

La serata è stata accompagnata dal live di Antonio Modica che ha regalato agli ospiti un’atmosfera intensa e coinvolgente. Tuttavia, il momento più toccante è stato un simbolico tributo: “un tavolo apparecchiato per due, ma con un posto vuoto”, a rappresentare tutte le donne vittime di violenza, coloro che avrebbero dovuto essere lì, ma che non ci sono più. Un gesto silenzioso ma potente, un monito affinché il ricordo di queste donne resti sempre vivo.

L’evento non è stato quindi una semplice festa di San Valentino, ma un’occasione per riflettere su ciò che “l’amore è e su ciò che non è. Un amore che ferisce, che toglie la libertà o, nel peggiore dei casi, la vita, non è amore.

