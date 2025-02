Unitre Modica. L’evoluzione tecnologica in chirurgia col Dr. Adamo

Come preannunciato e nel rispetto del programma del corrente Anno Accademico, ha avuto svolgimento a Modica, nella Sala riunioni della Fondazione Grimaldi l’incontro sul tema “Innovazione tecnologica in chirurgia addominale. Passato, presente, futuro”. Un primo appuntamento dei “Giovedì dell’Unitre” dedicati alla Medicina ed alla salute. Relatore il dr. Vincenzo Adamo, modicano, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso, direttore SOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, E’ stato il Presidente Enzo Cavallo a presentare il prestigioso ospite il cui curriculum comprende titoli e specializzazioni di tutto rispetto in materia di Chirurgia laparoscopica, di Chirurgia e di Chirurgia mininvasiva del fegato, colon-rettale, di esofago gastrica, e robotica. In trenta anni ha eseguito oltre 7000 interventi, è stato responsabile di Chirurgia colorettale per 24 anni presso gli Ospedali di Alba e Verduno dove ha sviluppato un progetto di Chirurgia robotica presso l’Asl Cuneo 2. E’ Primario presso l’Ospedale di Vercelli dal 2021 e professore presso la scuola di specializzazione chirurgica generale del San Raffaele di Milano.

Nel suo apprezzato e seguitissimo intervento il dr. Adamo dopo aver parlato della Chirurgia nella storia e delle date più significative degli ultimi secoli (1846, prima anestesia; 1957, prima endoscopia; 1967, primo trapianto del fegato; 1972 primo uso della tac; 1990 avvio della chirurgia laparoscopica per arrivare nel 2000 con l’introduzione della Chirurgia robotica sempre più perfezionata dalla intelligenza artificiale. Con immagini e video il Relatore ha illustrato l’evoluzione delle attrezzature e dei ferri utilizzati e le tecnologie introdotte per perfezionare la Chirurgia mininvasiva attraverso strumenti di robotica, la elettrochirurgia e l’utilizzo delle saturatici meccaniche per tagliare e saturare gli intestini. Dopo aver proiettato alcuni video per dare dimostrazione delle tecniche utilizzate per la effettuazione di interventi chirurgici, il dr. Adamo ha parlato della Chirurgia del futuro facendo riferimento alla intelligenza artificiale ed alla introduzione di tecnologie di nuova generazione per la scomposizione delle immagini per il monitoraggio istantaneo automatico dei dati acquisiti durante l’intervento per abbreviare i tempi e per limitare i rischi della fase operativa.

Nel suo intervento conclusivo il Presidente Enzo Cavallo dopo aver espresso apprezzamento e gratitudine al Dr. Adamo ha sottolineato gli intendimenti dell’Unitre che se programma gli incontri sulla Medicina e sulla salute è anche per evidenziare quanto si rende necessaria una maggiore attenzione nei confronti di chi ha bisogno di assistenza. L’evoluzione tecnologica che si è registrata e si registra nella sanità impone investimenti per far si che le strutture ospedaliere restino al passo coi tempi ed adeguati alle esigenze dei cittadini.

