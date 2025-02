“Fisco & Scuola”, interessante progetto svoltosi all’Istituto Giovanni XXIII-Colonna di Vittoria

Si è tenuto ieri mattina il progetto “Fisco & Scuola” presso l’I.C. Giovanni XXIII-Colonna di Vittoria e tenuto dalla direzione provinciale di Ragusa, ufficio territoriale di Vittoria. I relatori, per l’Ade-Dp Ragusa, Ut Vittoria, Stefania Arabia e Carla Migliorisi; per l’Ader-Dp Ragusa, Marina Sinatra e Carmelo Rustico. Referenti del progetto per l’istituto Giovanni XXIII-Colonna le docenti Sofia Nicotra e Maria Giovanna Romania, dirigente scolastico Angela Agnese Fisichella. Sulla base di un protocollo di intesa con il Mim, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione realizzano ogni anno con gli istituti scolastici diverse iniziative, con l’intento di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle regole fiscali e contribuire a sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale connessa all’esercizio della cittadinanza attiva. L’Istituto Comprensivo Giovanni XIII Colonna di Vittoria ha aderito facendo partecipare all’incontro 132 studenti della scuola secondaria di primo grado. Agli incontri hanno preso parte, oltre ad una delegazione dell’Agenzie delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la dirigente scolastica, le referenti del progetto per l’istituto scolastico e i docenti delle classi terze interessate. Agli studenti sono stati illustrati i principi fondamentali sistema tributario ed il rispetto della legalità fiscale dettata dall’art. 53 della Costituzione Italiana. Sono stati, inoltre, forniti di materiale didattico messo a disposizione dalle Agenzie e sono state proiettate in aula delle slide con dei videoclip che illustrano l’importanza di adempire a quelli che sono gli obblighi fiscali nell’interesse della collettività. Da parte degli studenti e degli insegnanti c’è stata molta partecipazione e, in particolare, si è instaurata con gli alunni una interazione sugli argomenti trattati con quesiti e curiosità relativi agli adempimenti fiscali, indispensabili per lo sviluppo e la crescita di una intera comunità civile. “Un incontro su tematiche di rilevante importanza -ha sottolineato la Ds Fisichella- la formazione, l’orientamento, la conoscenza, l’educazione civica passano anche dalla trattazione di argomenti come quello del fisco per poter dare più ampio respiro al rispetto delle regole e all’ottemperanza del proprio ruolo di cittadini all’interno della comunità”. “Il fisco si insegna da piccoli perché è il concetto della contribuzione alle spese dello Stato e, quindi, per garantire l’erogazione di quei servizi essenziali per le persone, anche per i ragazzi, è un concetto che comunque va oltre il singolo contribuente – hanno spiegato Stefania Arabia, direttrice dell’Agenzia dell’Ufficio Territoriale di Vittoria e Carla Migliorisi, funzionario tributario- inteso come persona adulta, che contribuisce alle spese dello Stato. Gli studenti devono comprendere l’importanza del fatto che i servizi che ricevono, come la scuola, non sono servizi scontati”. All’I.C. Giovanni XXIII-Colonna, nella persona della Ds Fisichella, è stato consegnato l’attestato di partecipazione al progetto di educazione finanziaria a.s. 2025/2025: “Fisco e scuola per seminare Legalità”.

Salva