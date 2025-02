Cerimonia in Prefettura a Ragusa per il Giorno del Ricordo

Presso la Prefettura, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Ragusa, del Senatore Salvatore Sallemi, dei vertici territoriali delle Forze dell’Ordine, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, nonché, dei familiari dell’insignito vittoriese, vittima delle foibe, si è svolta la cerimonia commemorativa in occasione del “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano – dalmata.

L’evento ha rappresentato un significativo momento di riflessione condiviso sulla tragedia che nel secolo scorso colpì migliaia di concittadini italiani.

Alla cerimonia hanno partecipato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “F.Crispi -P.Vetri” di Ragusa che, con il loro intermezzo musicale eseguito attraverso esibizioni con toccanti interpretazioni di poesie e letture dedicate, tra cui un omaggio a Norma Cossetto, studentessa universitaria istriana, torturata, violentata e gettata in una foiba nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 194, hanno arricchito in modo significativo la celebrazione. Lo spirito della manifestazione è stato incentrato sulle giovani generazioni affinché possano coltivare la memoria e costruire un domani fondato sui valori di pace e di rispetto.

Nel corso della commemorazione, il Prefetto insieme al Senatore Salvatore Sallemi e al Sindaco di Vittoria Francesco Aiello hanno consegnato a Salvatore Vindigni il riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica alla memoria del prozio Giovanni Gioeni, cittadino vittoriese, catturato il 4 maggio 1945 da truppe titine presso la sua casa a Trieste deportato verso una destinazione ignota.

Al termine della cerimonia, organizzata in collaborazione con il Comune di Ragusa, è stata deposta una corona di fiori dinanzi alla lapide dedicata “Ai martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia”.

La cerimonia si è chiusa con un momento di preghiera e la benedizione da parte del Vescovo di Ragusa Mons. Giuseppe La Placa.

