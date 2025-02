Vittoria. Senza sicurezza non c’è sviluppo, anche Confcommercio alla marcia di ieri

“Ci siamo trovati qui, uniti: istituzioni, associazioni datoriali e di categoria, scuole, forze politiche. Tutta la città è stata presente. Perché la sicurezza è un pilastro fondamentale per il futuro economico e sociale del nostro territorio. Senza sicurezza, le imprese faticano a lavorare, i cittadini si allontanano dalle nostre strade e le nuove generazioni rischiano di crescere in un ambiente privo di prospettive”. Così il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, a commento della “Marcia per la sicurezza” tenutasi ieri in città, manifestazione che ha visto coinvolte le istituzioni, le scuole, le associazioni datoriali e tutta la società civile. “Come Confcommercio, insieme alle altre associazioni datoriali – ancora Lenzo – chiediamo un impegno concreto: più controlli, più prevenzione, più collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo produttivo. Siamo pronti a fare la nostra parte e lo ha testimoniato anche, alla manifestazione di ieri, la presenza del nostro presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti. Faremo la nostra parte, in particolare, investendo in iniziative di sensibilizzazione, promuovendo progetti di legalità e mettendo in piedi un dialogo costruttivo per garantire una città sicura, vivibile e attrattiva per tutti. Ieri abbiamo marciato insieme a tutte le forze sane della città perché senza sicurezza non c’è sviluppo, non c’è lavoro, non c’è futuro. E il futuro vogliamo scriverlo qui, nella nostra città, per le nostre imprese, per i cittadini, mettendo al centro le prospettive delle nuove generazioni e consegnando loro un ambiente in cui vivere con fiducia e opportunità”.

