Modica. FdI, “per non dimenticare” 10 febbraio Giornata del Ricordo Vittime delle Foibe

Il 10 febbraio si celebrerà il Giorno del Ricordo che commemora le 20.000 vittime delle foibe e l’esodo dalle loro terre di oltre 350.000 istriani, fiumani, giuliani e dalmati avvenuto nel secondo dopoguerra. A ricordare la ricorrenza, con una nota, è Fratelli d’Italia circolo di Modica.

Per conservare e ricordare la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre e della più complessa vicenda del confine orientale – si legge nella nota del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Naní – è doveroso ricordare, nella giornata del 10 febbraio, coloro i quali furono barbaramente assassinati e infoibati e coloro i quali furono costretti ad abbandonare le proprie case e le loro terre.

Abbiamo il dovere di ricordare, insieme alle altre tragedie del novecento, anche quella legata alle foibe e all’esodo dal confine orientale – prosegue la nota del circolo cittadino – non come atto puramente commemorativo ma come momento volto a stimolare profonde riflessioni, soprattutto tra le nuove generazioni a cui è affidato il compito di non dimenticare.

È doveroso – conclude Marco Naní – ricucire e riattaccare le pagine strappate di un capitolo della nostra storia nazionale per lungo tempo taciuto o addirittura negato. Condividiamo le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe e dell’esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia”. È fondamentale conoscere la storia nella sua interezza con le sue luci e ombre. Solo così possiamo coltivare il seme della pace, allontanando qualsiasi forma di violenza, discriminazione e odio.

