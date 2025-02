Ritmo Studio Danza Modica porta a casa un titolo nazionale

Sono passati solo pochi giorni dai grandi traguardi degli allievi della scuola Ritmo Studio Danza Modica, che arrivano altri importanti risultati. Gli inseganti Caterina Boncoraglio e Gaetano Cassenti, infatti, si sono piazzati, venerdì scorso, in cima al podio a Riccione, conquistando il titolo di Campioni Italiani Assoluti 2025, nella disciplina combinata 10 balli (standard e latino americane), “categoria Over 18 Professional Division”.

“Questo oro -dicono i due protagonisti – segna il raggiungimento di un grande sogno fatto di sacrifici e rinunce, ma segna anche l’inizio di obiettivi ancora più grandi: prima fra tutte la Convocazione ai Campionati del Mondo, in cui saremo fieri di rappresentare non solo l’Italia tutta e, quindi, la nostra amata Sicilia. Un grazie alle nostre famiglie , ai nostri amici e a tutti i nostri

allievi per l’immenso supporto e infine, non per importanza , ai nostri insegnanti Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, fondamentali nella nostra preparazione e senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile”.

