Calcio, Serie D. Ragusa- Enna: unite nel segno del fair play e del sorriso

Dopo la grande vittoria di domenica scorsa, gli Azzurri sono più carichi che mai in vista della partita di domani contro l’Enna, presso lo stadio Aldo Campo, match valido come 23^ giornata (nonché sesta giornata del girone di ritorno) del campionato di Serie D- Girone I, con fischio d’inizio alle ore 15.00.

A livello di classifica, le due formazioni sono distanti solo 3 punti: Ragusa a 23 punti, Enna a 26 punti.

“Questa settimana è stata caratterizzata da un grande entusiasmo, dopo la grande vittoria di domenica scorsa- ha commentato mister Alessandro Erra- “Dopo le sconfitte subite siamo riusciti in una vittoria importante. La squadra questa settimana si è allenata con attenzione e concentrazione, perché domani sarà un altro scontro diretto.

Vogliamo dare continuità alla vittoria della settimina scorsa, anche se sappiamo che sarà un compito arduo, ma vogliamo i 3 punti.

L’Enna è una squadra che subisce pochi gol, è una squadra solida, proviene da sei pareggi consecutivi, una squadra che fa dell’organizzazione difensiva il suo punto di forza. Domani dobbiamo essere prudenti e giocare con intelligenza, in un match comunque equilibrato, che si andrà a risolvere su qualche dettaglio, su qualche episodio, e noi speriamo di metterci tutte le condizioni possibili affinchè l’episodio sia dalla parte nostra.

Domani ritroveremo finalmente i nostri tifosi. Dopo il divieto che hanno subito settimana scorsa, li aspettiamo numerosi per spingerci verso una continuità che non abbiamo mai trovato perché non abbiamo mai vinto due volte in modo consecutivo e speriamo che domani sia la giornata giusta”.

Domani, inoltre, si svolgerà un momento significativo, dedicato al fair play e al sorriso.

Le due società, rappresentate dai rispettivi vertici dirigenziali e alla presenza degli Assessori allo Sport dei Comuni di Ragusa ed Enna- entrambe città distintesi per l’istituzione dell’innovativo “Assessorato al Sorriso” di Gogol omaggio al sorriso- daranno vita ad una cerimonia di scambio di due trofei speciali raffiguranti il Gogol, simbolo universale del sorriso.

L’iniziativa vuole sottolineare come lo sport, al di là del risultato sul campo, rappresenti un veicolo fondamentale di valori positivi, rispetto dell’avversario e crescita sociale. La scelta del Gogol come simbolo non è casuale: rappresenta infatti il sorriso come linguaggio universale di pace e fratellanza, perfettamente in linea con i principi del fair play sportivo.

“Questo momento simbolico- dichiarano congiuntamente le due società- vuole essere un messaggio forte rivolto soprattutto ai giovani atleti e ai tifosi: nello sport, come nella vita, il rispetto dell’avversario e il fair play sono valori imprescindibili, che vanno ben oltre la competizione sul campo”.

La cerimonia si svolgerà prima del fischio d’inizio della partita, previsto per le ore 15.00, in un momento che vuole unire sport, istituzioni e valori sociali, confermando come il calcio possa essere veicolo di messaggi positivi per l’intera comunità.

Salva