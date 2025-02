Comiso. Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Approvato in consiglio il piano triennale delle opere pubbliche. Investimenti per un totale di 80 milioni di euro. Ad anninciarlo è il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba

“Un piano triennale delle opere pubbliche mai esitato prima, per mole, qualità e quantità di interventi, nella storia del Consiglio comunale di Comiso. Tant’è -afferma il sindaco- che anche dai banchi dell’opposizione sono arrivati indiscutibili apprezzamenti e l’astensione dal voto è stato un messaggio politico inequivocabile alla città: non si può votare contro un progetto di tale portata per Comiso e Pedalino. Sono fiera, inoltre, degli interventi sull’edilizia scolastica che stanno garantendo, e lo faranno anche nei prossimi mesi ed anni, ampliamento dell’offerta, sicurezza strutturale, comfort ed efficienza energetica alla parte più importante della nostra comunità, i nostri bambini e i nostri ragazzi”.

“Ottanta milioni di euro – è la dichiarazione dell’assessore ai LLPP, Roberto Cassibba- di opere per il triennio 2025-2027, di cui quasi la metà interamente finanziate, il 90% con fondi regionali, nazionali e della comunità europea, e solo il 10% grazie al ricorso a mutui da CDP.

Un piano che per l’anno 2025 include opere per 19 milioni di euro, tutte già finanziate -continua l’assessore Cassibba- e per le quali entro il corrente anno saranno consegnati tutti i cantieri: tra esse spiccano, la messa in sicurezza di via Papa Giovanni XXIII, per 5 milioni di €; il nuovo palazzetto dello sport su via Roma, per circa 3 milioni; il rifacimento integrale della via degli Aragonesi (Canicarao), finanziata dalla Regione con 1,6 milioni di €; ancora con 4milioni e mezzo di finanziamenti regionali, la ristrutturazione del patrimonio immobiliare/abitativo di 32 villette della zona italiana della ex base NATO. A queste imponenti opere si aggiunge la realizzazione del parcheggio auto su via Anna Romano Assenza, al servizio del complesso scolastico “Carducci”; la realizzazione di un rifugio sanitario veterinario, con fondi della ex provincia, presso un immobile della ex base NATO; il completamento di via degli Ontani e di via Libero Grassi; la realizzazione della rete fognaria in c/da Billona; la messa in sicurezza ed il ripristino del tratto di via M. Battaglia, che si immette sulla strada Comiso-Ragusa.

Un discorso speciale -aggiunge orgogliosamente l’assessore Cassibba- merita la nostra Pedalino, già oggetto di attenzione straordinaria nel precedente quinquennio, che è culminata nella realizzazione del cimitero, atteso da almeno quarant’anni, cavallo di battaglia di innumerevoli campagne elettorali, e costruito da questa amministrazione. Altre opere sono ora previste, e nell’immediato, l’illuminazione del prolungamento di via XXV aprile e la realizzazione del tratto stradale di via Basento su cui insiste un considerevole piano di edilizia abitativa già realizzato, ma ancora in attesa di questa importante opera di urbanizzazione.

Ancora, ma non di minore importanza, – continua l’assessore ai LLPP – tutta una serie di opere di viabilità, rigenerazione urbana, nuova illuminazione e messa in sicurezza di incroci stradali già esistenti”.

