La modicana Grazia Maria La Ferla tra i protagonisti dello spot Vodafone

Tra i protagonisti nello spot televisivo Vodafone, la modicana, Grazia Maria La Ferla. Tantissimi i sacrifici, ma alla fine è riuscita a realizzare il suo sogno e quello dei suoi genitori. Grazia Maria La Ferla è riuscita, grazie alla sua agente Roberta Bizzini, della Freaks Agency, a fare due provini prima di essere scelta. È stato tutto molto veloce, – ha detto Grazia Maria – mi hanno comunicato questa cosa e dopo 4 giorni stavo a Milano a girare lo spot. Nonostante sia uno spot, devo dire che la giornata di shooting è stata una bella sfida per me, oltre alla parte attoriale, bisogna curarsi di tutte le indicazioni tecniche e rimanere concentrati costantemente. Però, è stato bello lavorare con così tante belle persone! In generale, ritrovarsi a lavorare con una grande produzione oggi, in un periodo lavorativo molto faticoso (a grandi linee è un settore complesso) è una grande opportunità, oltre che una fortuna. Dopo innumerevoli sacrifici e tanta perseveranza, la giovane Grazia Maria La Ferla, è riuscita a realizzare uno dei suoi sogni. Grazie alla sua caparbietà, si potranno aprire altri scenari e perché no, conquistare la grande platea affascinando il pubblico delle grandi occasioni. Grazia Maria La Ferla, 27 anni, nata a Modica, anche se da qualche anno vive a Roma. Diplomatasi all’Accademia ActionPro di Roma nel 2020 e da quel momento ha continuato la sua formazione seguendo vari workshop e seminari, soprattutto sulla tecnica Meisner. Ha avuto varie esperienze teatrali e cinematografiche. Nel 2022 ha iniziato a scrivere la sua prima drammaturgia, vincendo una menzione speciale al Premio Mirko Russo. Grazie alla quale ha avuto la possibilità di presentare il suo progetto al Teatro Quirino di Roma. Nel 2024 ha fatto parte del film “Una Storia Vera” di Mariano Lamberti nel ruolo di co-protagonista, che ad oggi, fa parte del Market del Festival di Berlino. Quest’anno ha girato uno spot Vodafone Sanremo con Alessandro Cattelan e attualmente sta lavorando allo spettacolo “un tentativo di commedia” di Giovanni Serratore.

