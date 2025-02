“Lasciare i bambini al freddo in inverno è un fatto grave, a maggior ragione per una banale mancanza di gasolio in una città che investe ogni anno somme ingenti per nuove scuole, manutenzioni e servizi.

A causa di un mero disguido burocratico è ciò che è purtroppo accaduto in una scuola di Marina di Ragusa: me ne scuso. Già da questo pomeriggio il problema sarà risolto”, annuncia il Sindaco Peppe Cassì.

