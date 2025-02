Il Comune di Scicli al Fruit Logistica di Berlino

Il Comune di Scicli è stato presente al Fruit Logistica di Berlino, la più importante fiera mondiale dedicata al settore ortofrutticolo, con oltre 3.000 espositori provenienti da tutto il mondo.

È il secondo anno che la giunta Marino partecipa all’appuntamento che segue a stretto giro il Fruit Attraction di Madrid, cui Scicli ha partecipato lo scorso ottobre.

Nell’ottica di una promozione dei prodotti ortofrutticoli in cui pubblico e privato recitano ognuno il proprio ruolo, il sindaco Mario Marino e il vicesindaco Giuseppe Causarano hanno partecipato alla tre giorni fieristica nello stand Sicilia proseguendo la promozione del progetto, già presentato a Madrid, “Scicli, Terre di Eccellenza”, l’iniziativa per portare i prodotti locali sul palcoscenico internazionale attraverso il concept “Terre di Scicli Filiera di Qualità”.

Nello stand siciliano è arrivato in visita anche stavolta il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e l’assessore all’agricoltura della Regione Siciliana Salvatore Barbagallo.

È la terza volta in un anno che il Ministro Lollobrigida e il sindaco Marino si incrociano in occasioni fieristiche internazionali. Anche stavolta il Ministro ha avuto parole di apprezzamento per l’alta qualità dell’offerta proveniente dalla fascia vocata siciliana.

L’obiettivo dell’iniziativa è di valorizzare le produzioni locali sotto un unico brand, offrendo un’opportunità agli operatori del settore di accedere a nuovi mercati e di farsi conoscere nel panorama globale. E sono parecchi i buyer e i broker che hanno visitato lo stand siciliano prendendo contatto con le aziende agricole di Scicli e della fascia vocata per l’erogazione di forniture di ortofrutta.

In questo contesto, Terre di Scicli non solo promuoverà le eccellenze orticole come pomodori, zucchine, melanzane e peperoni, ma racconterà anche la storia di un territorio unico, dove tradizione e innovazione si fondono per creare prodotti di qualità superiore.

Partecipare a fiere internazionali come quella di Berlino significa entrare in contatto con distributori, ristoratori e consumatori di tutto il mondo, ampliando le prospettive commerciali e creando nuove occasioni di sviluppo per il territorio.

Ecco le aziende che sono state presenti a Berlino: L’Orto Magico di Giovanni Nigito, Piano Conti dei F.lli Galanti, G.A trasporti di Aprile, Casa Morana di Giuseppe Morana, Iozzia Srl di Iozzia Angelo, Next to business di Romina Roccasalvo e Angelo Galifi, questi ultimi dell’azienda ispicese che si è occupata della logistica.

Salva