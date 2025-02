A Vittoria la Festa della Pace di Azione Cattolica

Sarà la città di Vittoria a ospitare domenica prossima la Festa della Pace, promossa dall’Azione Cattolica diocesana a conclusione del“Mese della Pace”. L’appuntamento è alle 9.30 alla Fiera Emaia per una giornata ricca di appuntamenti durante i quali ragazzi, giovani e adulti provenienti da tutte le parrocchie della Diocesi approfondiranno la riflessione sul tema della Pace, a partire dai contenuti che ogni anno il Papa traccia nel suo messaggio di inizio anno per la giornata mondiale.

«L’impegno dei soci di AC – ricorda il presidente diocesano Saro Schininà – è proteso a spendersi ogni giorno, non solo durante questo mese, sia come singoli che come comunità, per essere concretamente artigiani di pace e favorirne lo sviluppo, tanto più in questo anno giubilare in cui Papa Francesco ci invita a vivere la Pace ripartendo dai concetti di Speranza e di Perdono».

Il tema scelto quest’anno è “La Pace in azione”. Preghiera, giochi, canti, animazione, testimonianze scandiranno la giornata. Alle 14.45 partirà la Marcia della Pace che dalla Fiera Emaia si snoderà per le vie di Vittoria per raggiungere la basilica di San Giovanni Battista. Sarà come sempre l’occasione gioiosa per gridare forte la voglia di Pace che l’AC vuole comunicare a tutta la cittadinanza. A conclusione della Marcia della Pace, alle 16, il Vescovo monsignor Giuseppe La Placa celebrerà la santa messa nella basilica.

