Palermo: Incidente mortale sulla Palermo – Agrigento, all’altezza dello svincolo di Villabate. Muore un giovane di diciannove anni. Uno scontro frontale che ha coinvolto due autovetture in cui a perdere la vita è stato un giovane di Misilmeri. Indagato per omicidio stradale l’altro automobilista coinvolto nel tragico incidente, rimasto gravemente ferito, ma non è in pericolo di vita.

