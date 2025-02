Ucraina nella morsa Trump-Putin…l’opinione di Rita Faletti

Verso la fine del suo terzo anno, la guerra di aggressione russa all’Ucraina potrebbe essere vicina alla conclusione. In 24 ore, aveva promesso Trump senza spiegare come, non appena si fosse insediato alla Casa Bianca. Poi ha rettificato: in sei mesi, per rettificare nuovamente: in 100 giorni. Tornando a varie riprese sul tema, il tycoon ha anche preannunciato un incontro con Putin, che Peskov ha smentito. Washington lancia il sasso, Mosca si dichiara disponibile e resta in attesa. La fine delle due guerre è tra gli obiettivi prioritari della nuova amministrazione americana, tant’è che il presidente ha recentemente minacciato una scarica di ulteriori sanzioni contro la Federazione russa nel caso l’appello rivolto a Putin non sia raccolto tempestivamente. Si deve porre fine a “questa ridicola guerra”. Trump è convinto che si possa negoziare la fine di un conflitto iniziato nel 2014 dalla Russia, con l’Occidente spettatore inerte, con lo stesso pragmatismo con cui si conclude un’operazione commerciale o finanziaria. Trump e Putin sono su due pianeti diversi, benché entrambi affascinati da una concezione imperiale del potere, che il russo persegue con la forza delle armi nonostante gli alti costi, 2 miliardi di rubli all’ora, cioè 19 milioni di euro, e l’americano con la diplomazia delle minacce, “Shock and awe”, colpisci e terrorizza. Diplomazia non priva di metodo. Trump sa che l’economia russa è allo stremo, che l’industria bellica ha sottratto grandi quantità di denaro ad altri settori, per esempio quello alimentare, con il conseguente calo progressivo di alcuni prodotti e la scomparsa di altri, il trasferimento di manodopera dalle campagne ai centri industriali e l’immissione nel mercato di soldi statali che hanno determinato l’aumento dell’inflazione e dei prezzi. Un paese dove la povertà coinvolge il 60 per cento della popolazione dovrebbe preoccupare non poco, ma Putin non è Trump e la Russia non è l’America. Il popolo russo è abituato a sopportare e soffrire, per questo il capo del Cremlino sta investendo il 9 per cento del Pil nella difesa. Finora la Cina ha tamponato, la Corea del nord ha fornito missili, l’Iran droni e ognuno ha ricevuto in cambio qualcosa per il perseguimento del comune obiettivo: la sconfitta dell’Occidente passando per l’Ucraina. Zelensky pensa che Trump non abbia chiari i dettagli per un piano di pace e che Putin, contrariamente a quanto dichiara, non voglia fermare l’aggressione. Allo stesso tempo, ritiene improbabile che i paesi europei potranno o vorranno sostenere da soli una guerra se gli americani decideranno di disimpegnarsi. In alcuni di essi, come Ungheria e Germania, è forte la tentazione di riprendere l’acquisto di gas russo, vendendo la cosa come parte di un possibile accordo con Putin per facilitare la fine della guerra. Non sono credibili, visti anche i precedenti. Orban è il signore filo putiniano che sistematicamente si è opposto alle sanzioni e all’invio di armi a Kyiv, Scholz è colui che all’inizio dell’invasione, quando Zelensky chiedeva armi, voleva inviare agli ucraini qualche migliaio di elmetti e giubbotti antiproiettile. Contro il discutibile accordo “gas-pace”, oltre all’Italia sono schierati i paesi nordici e i baltici, Polonia e Repubblica ceca, che lo definiscono un’arma di ricatto regalata a Putin. Neanche Ursula von der Leyen si lascia incantare. Entro la fine di marzo la presidente della Commissione europea presenterà un piano per “liberarsi” definitivamente del gas russo. Nel frattempo, Mark Rutte e Kaja Kallas hanno proposto di tagliare le spese sociali per aumentare gli investimenti per la Difesa. Donald Tusk, presidente del Consiglio polacco, ha ammonito l’Ue: “L’Europa si armi se vuole sopravvivere”. La Polonia ha quasi raggiunto la soglia del 5 per cento del Pil per la Difesa, superando di due punti quanto chiesto da Trump ai paesi europei. Tusk reputa la deterrenza l’unico strumento per fermare le mire di Mosca, ma chi non condivide un confine con la Federazione russa stenta a comprenderne il significato, confermando la varietà di opinioni e interessi di un continente dove coesione e unità sono il seducente racconto di una realtà che non esiste. Zelensky ne è tristemente consapevole e da presidente di un paese che ha lasciato sul terreno centinaia di migliaia di morti per difendere la propria libertà, sa che Putin è un baro e che dovrà essere l’Ucraina a non commettere gli errori del passato. Il primo: il Memorandum di Budapest del 1994, quando Kyiv accettò di cedere le sue armi nucleari che avrebbero funzionato da deterrente contro l’invasione, in cambio dell’assicurazione, da parte di Stati Uniti Russia e Regno Unito, circa la propria sicurezza, indipendenza e integrità del territorio. “Non si scambiano cose reali con parole scritte sull’acqua” ha detto Zelensky alludendo alla violazione di quegli accordi con l’invasione russa della Crimea nel 2014. Il secondo errore: i colloqui di pace del formato Normandia del 2019, voluti da Zelensky con l’intenzione di trovare un patto con la Russia e fermare il fuoco in Donbas. Seduto tra Merkel e Putin, il presidente ucraino ricorda di aver avuto il presentimento che sulla testa del suo paese si stava giocando lo scambio di interessi tra Germania e Russia: a entrambi premeva che il gas russo scorresse attraverso l’Ucraina per approdare in Ue, piuttosto che il cessate il fuoco in Donbas. Zelensky è consapevole che se il conflitto venisse congelato oggi, nessuna forza internazionale di peacekeeping funzionerebbe – ne abbiamo avuto la prova con il fallimento dell’Unifil al confine tra Libano e Israele – e Putin ne approfitterebbe per riprendere la guerra e prendersi tutta l’Ucraina. L’ingresso nella Nato era l’unica soluzione concreta allora e lo è oggi. Sta a Trump decidere se farsi gabbare da un bugiardo seriale, che sarebbe per lui una presa in giro e una sconfitta, o optare per l’Ucraina nella Nato, che significherebbe soldati e basi militari in quel paese. Europa, ancora una volta, irrilevante.

