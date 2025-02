Quarto veicolo a fuoco in poco tempo a Pozzallo. Casualità?

Altra auto in fiamme a Pozzallo. L’episodio è accaduto nella notte appena trascorsa. A dare l’allarme gli abitanti della zona. Una zona della città dove pare non ci siano le telecamere utili ad aiutare nelle indagini semmai si dovesse pensare ad un’azione dolosa. A parte il fatto che non ci sia un legame con gli altri due incendi in cui si sono registrati i danneggiamenti di tre auto non si sa nulla. I carabinieri della Compagnia di Modica ed i colleghi della Stazione di Pozzallo non vanno oltre, assicurano la mancanza di una correlazione con i precedenti incendi in pieno centro cittadino. Sale, con quello della notte scorsa, a quattro il numero delle auto distrutte dalle fiamme a Pozzallo.

“E’ il quarto veicolo colpito nel giro di pochi giorni in città. Non si può non esprimere grande preoccupazione per questa strana sequenza di avvenimenti, la cui origine non può essere esclusa che sia di natura dolosa – lamenta il sindaco, Roberto Ammatuna”.

Intanto i Carabinieri lavorano a pieno ritmo per capire meglio le cause degli episodi.

Ammatuna ha chiesto al Prefetto la convocazione di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per tranquillizzare tutta la comunità pozzallese.

Salva